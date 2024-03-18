Зокрема, Сергій Притула розповів, чому він досі не подивився стрічку. Український волонтер зізнається, що неодноразово змушував себе піти до кінотеатру.

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Сергій Притула про "20 днів у Маріуполі"

Сергій зізнався, що довго шукав для себе виправдання, аби не йти у кінотеатр, коли фільм показували в Україні, оскільки відверто боявся, що ця стрічка надто сильно вплине на нього, так, як це відбулося після важких подій у його житті на початку повномасштабної війни.

Я намагався зробити над собою надзусилля і піти його подивитися, але я не зміг. Я бачив ті страшні фото з Маріуполя і мені навіть важко уявити цей документальний фільм. Я знаходив собі виправдання, бо у мене в Маріуполі друзі загинули й дехто потрапив в полон. І я пам'ятаю березень-квітень 2022 року, я дуже боявся, що якщо я подивлюся цей фільм, я повернуся в той стан. А відходив я дуже важко. Та я розумію, що того не уникну і так буде правильно,

– зізнався український волонтер.

Розмова Сергія Притули: дивіться відео

Притула сказав, ця робота неймовірно цінна для українців та важлива для популяризації правди у всьому світі. А також прокоментував те, що з телевізійної трансляції церемонії вручення Оскара вирізали промову режисера фільму Мстислава Чернова.

Він сказав, що це велика неповага і від цього дуже неприємно. Зокрема, через те, що торік для промови про фільм "Навальний" знайшлося місце у скороченій версії трансляції.

Зі скороченої телеверсії Оскара вирізали перемогу "20 днів у Маріуполі": що відомо

Журналісти "Суспільного" відзначили, що 11 березня, о 20:30, на телеканалі "Суспільне Культура" був запланований показ скороченої міжнародної версії 96-ї церемонії вручення премії Оскар.

Проте Лук'ян Галкін, виконавчий продюсер телеканалу, підкреслив, що після отримання матеріалів для трансляції від організаторів, команда виявила відсутність нагородження українських документалістів.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте після обурення з боку "Суспільного" Американська кіноакадемія заявила, що вони перевипустять скорочену 90-хвилинну версію телепередачі, у якій покажуть нагородження фільму "20 днів у Маріуполі".