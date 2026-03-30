30 марта, 16:45
Известному украинскому актеру Сергею Радченко присвоено звание "Заслуженный артист Украины"
Основные тезисы
- Сергею Радченко присвоено звание "Заслуженный артист Украины".
- Радченко известен по ролям в театре и кино, дебютировал в 2005 году и сыграл во многих известных лентах и спектаклях.
Сергей Радченко – известный украинский актер театра и кино. Он является ведущим мастером сцены Малого театра.
Недавно ему присвоили почетное звание "Заслуженный артист Украины". Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице Малого театра.
Известный украинский актер Сергей Радченко получил почетное звание "Заслуженный артист Украины".
В комментариях под соответствующей публикацией можно увидеть немало поздравлений от поклонников, ведь он по праву заслуживает этого признания.
Украинцы поздравили Сергея Радченко / Скриншот из инстаграма
Кто такой Сергей Радченко?
- Сергей Радченко получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и уже в 2005 году дебютировал в ситкоме "Леся+Рома".
- Впоследствии его карьера пополнилась большим количеством ролей в театре, кино и сериалах, среди которых немало разноплановых образов.
- В частности, актер сыграл в таких лентах, как "Лекарство от прошлого", "Обещание Богу", "Крылья бабочки", "Привет, тату", "Долгая дорога к счастью" и других.
- Также на его инстаграм-странице можно найти много фотографий с театральной сцены. Среди спектаклей с его участием – "Урок", "Холодная мята", "Сомнение", "Кукольный дом" и другие.