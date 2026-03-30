Нещодавно йому присвоїли почесне звання "Заслужений артист України". Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Малого театру.
Радимо Змінились до невпізнання: де зараз зірки дитячих ролей із культових серіалів
Сергію Радченку присвоєно звання "Заслужений артист України"
Відомий український актор Сергій Радченко отримав почесне звання "Заслужений артист України".
У коментарях під відповідною публікацією можна побачити чимало привітань від прихильників, адже він по праву заслуговує на це визнання.
Українці привітали Сергія Радченка / Cкриншот із інстаграму
Хто такий Сергій Радченко?
- Сергій Радченко здобув освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та вже у 2005 році дебютував у ситкомі "Леся+Рома".
- Згодом його кар'єра поповнилася великою кількістю ролей у театрі, кіно та серіалах, серед яких чимало різнопланових образів.
- Зокрема, актор зіграв у таких стрічках, як "Ліки від минулого", "Обіцянка Богу", "Крила метелика", "Привіт, тату", "Довга дорога до щастя" та інших.
- Також на його інстаграм-сторінці можна знайти багато світлин із театральної сцени. Серед вистав за його участі – "Урок", "Холодна м'ята", "Сумнів", "Ляльковий дім" та інші.