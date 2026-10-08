Украинский актер Сергей Стрельников официально сообщил, что мобилизовался в Силы обороны Украины. Он принес военную присягу на верность украинскому народу и отныне служит в батальоне беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем. Эту новость актер обнародовал в своих социальных сетях.

На счету Стрельникова более 50 ролей в кино и сериалах, а наибольшую популярность ему принесли роли Довбуша в одноименном фильме и роль Совы в фильме "КИЛЛХАУС". Зрители привыкли видеть его в образах сильных и смелых героев. Теперь он сделал такой же выбор в реальной жизни.

Символично, что одним из последних проектов актера в гражданской жизни стал военный киноблокбастер "КИЛЛХАУС" Любомира Левицкого. Тогда Стрельников рассказывал, что считал честью работать в кадре рядом с настоящими военными. Прошло несколько месяцев, и он сам стал одним из них.

Официально сообщаю, что я вступил в ряды Сил обороны Украины и принес присягу на верность нашему народу. С сегодняшнего дня я – часть команды батальона FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем. Буду делать то, что умею лучше всего: быстро осваивать новые навыки и применять их на практике. А еще буду рассказывать вам о судьбах тех, кто каждый день держит небо и землю. О тех, кого вы не всегда можете услышать в новостях, но именно благодаря кому эти новости вообще выходят,

– отметил Сергей Стрельников.



Сергей Стрельников мобилизовался в Силы обороны Украины / Скриншот из видеообращения актера

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