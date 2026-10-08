Український актор Сергій Стрельніков офіційно повідомив, що мобілізувався до Сил оборони України. Він склав військову присягу на вірність українському народу і відтепер служить у батальйоні безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Новину актор оприлюднив у своїх соцмережах.

На рахунку Стрельнікова понад 50 ролей у кіно та серіалах, а найбільшу популярність йому принесли ролі Довбуша в однойменному фільмі та роль Сови у фільмі "КІЛЛХАУС". Глядачі звикли бачити його в образах сильних і сміливих героїв. Тепер він зробив такий самий вибір у реальному житті.

Символічно, що одним із останніх проєктів актора у цивільному житті став воєнний кіноблокбастер "КІЛЛХАУС" Любомира Левицького. Тоді Стрельніков розповідав, що вважав за честь працювати в кадрі поряд із справжніми військовими. Минуло кілька місяців, і він сам став одним із них.

Офіційно повідомляю, що я долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність нашому народу. Відсьогодні я – частина команди батальйону FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Робитиму те, що вмію найкраще: швидко навчатимусь нових навичок і використовуватиму їх на практиці. А ще, висвітлюватиму для вас долі тих, хто щодня тримає небо і землю. Про тих, кого ви не завжди можете почути в новинах, але саме завдяки кому ці новини взагалі виходять,

– зазначив Сергій Стрельніков.



Сергій Стрельніков мобілізувався до Сил оборони України / Скриншот з відеозвернення актора

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