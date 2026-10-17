Форма – не только для кино: Сергей Стрельников показал, как тренируется после поступления в ВСУ

Похоже, Сергей Стрельников решил, что быть Довбушем на экране – это хорошо, но поддерживать физическую форму в реальной жизни не менее важно. Актер продемонстрировал свои тренировки, напомнив, что подтянутая фигура сама по себе не появляется. Даже если ты звезда украинского кино.

46-летний актер Сергей Стрельников показал, как поддерживает себя в форме. О физической подготовке знаменитости и новом этапе его жизни рассказывает "24 Канал".

Как тренируется Сергей Стрельников

Актер в своем инстаграме продемонстрировал свою физическую форму, в очередной раз доказав, что спортивная форма требует регулярной работы над собой. Похоже, звезда "Довбуша" и "КИЛЛХАУС" не собирается снижать планку даже после кардинальных перемен в жизни.

К слову, спортивная подготовка для Стрельникова – далеко не новое увлечение. Ради роли в фильме "Довбуш" он полтора года готовился к сложным боевым сценам, а все трюки выполнял самостоятельно, без дублеров.

Кроме того, актер регулярно тренировался с профессиональными каскадерами команды XGST, чтобы максимально убедительно выглядеть в экшн-сценах. Похоже, абонемент в спортзал для него – не просто украшение кошелька.

Напомним, недавно Стрельников сообщил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины. 8 октября стало известно, что артист принес военную присягу и стал частью батальона беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем.

Знаменитость отметил, что готов осваивать новые навыки и рассказывать украинцам истории военных, которые ежедневно защищают страну.

Интересно, что одним из последних кинопроектов Стрельникова перед мобилизацией стал военный боевик "Киллхаус", в котором он сыграл командира спецназовцев с позывным "Сова". Во время работы над фильмом актер сотрудничал с настоящими военными, а впоследствии сам присоединился к их рядам.