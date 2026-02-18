Не только "Белла Вита": 3 сериала с Сергеем Стрельниковым

Сергей Стрельников – украинский актер, сыгравший главную роль в новом сериале "Белла Вита". Премьера четырехсерийной мелодрамы состоялась 14 февраля, в День святого Валентина, но она уже успела полюбиться зрителям.

Выбирайте, что смотреть уютными вечерами.

В каких сериалах снялся Сергей Стрельников?

"Белла Вита"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.3/10

В центре сюжета – дизайнер свадебных платьев Вита Бондарчук. Чтобы открыть собственный свадебный салон, женщина пошла на риски, она даже может потерять семейный дом.

Свадьба состоятельного бизнесмена Владислава Сикорского неожиданно срывается. Так, он просит Виту сыграть роль его невесты, ведь на церемонии присутствуют и деловые партнеры мужчины.

Договоренность между Бондарчук и Сикорским затянулась. Готова ли дизайнер рискнуть собственной мечтой, репутацией и будущим ради чувств, и настоящие ли они?

"Ключи от правды"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 8.2/10

Опытная следователь Валерия уходит со службы после гибели брата, которого обвинили в преступлении, однако он не виновен. Женщина начинает собственное расследование и оказывается в престижном отеле, внутри которого царят заговоры и ложь. Чтобы раскрыть правду, Валерия подвергает себя опасности, а ее жизнь меняется навсегда.

"Врач по призванию"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Врач-реаниматолог Марина Бондарь и хирург Андрей Бондарь оказываются на грани развода. Причиной трещины в их браке стали измены со стороны мужа. Женщина планирует поехать работать в Польшу, чтобы начать новую жизнь. Однако война меняет планы Марины. Она остается в больнице, чтобы спасать детей и взрослых.

В каких фильмах снялся Сергей Стрельников?