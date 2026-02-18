24 Канал розповість про серіали, в яких знявся Стрельников. Обирайте, що дивитись затишними вечорами.

До речі Де дивитися серіал "Белла Віта" онлайн безплатно українською

В яких серіалах знявся Сергій Стрельников?

"Белла Віта"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.3/10

У центрі сюжету – дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук. Щоб відкрити власний весільний салон, жінка пішла на ризики, вона навіть може втратити родинний будинок.

Весілля заможного бізнесмена Владислава Сікорського неочікувано зривається. Так, він просить Віту зіграти роль його нареченої, адже на церемонії присутні й ділові партнери чоловіка.

Домовленість між Бондарчук та Сікорським затягнулася. Чи готова дизайнерка ризикнути власною мрією, репутацією та майбутнім заради почуттів, і чи справжні вони?

"Белла Віта": дивіться онлайн анонс серіалу

"Ключі від правди"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 8.2/10

Досвідчена слідча Валерія йде зі служби після загибелі брата, якого звинуватили у злочині, проте він не винний. Жінка розпочинає власне розслідування та опиняється в престижному готелі, всередині якого панують змови та брехня. Щоб розкрити правду, Валерія наражає себе на небезпеку, а її життя змінюється назавжди.

"Ключі від правди": дивіться онлайн анонс серіалу

"Лікарка за покликанням"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Лікарка-реаніматолог Марина Бондар та хірург Андрій Бондар опиняються на межі розлучення. Причиною тріщини у їхньому шлюбі стали зради з боку чоловіка. Жінка планує поїхати працювати до Польщі, щоб розпочати нове життя. Проте війна змінює плани Марини. Вона залишається в лікарні, щоб рятувати дітей і дорослих.

"Лікарка за покликанням": дивіться онлайн анонс серіалу

В яких фільмах знявся Сергій Стрельников?