Умер актер Серхио Кальдерон, звезда фильмов "Люди в черном" и "Пираты Карибского моря"

В Мексике скончался известный актер Серхио Кальдерон. Звезде фильмов "Пираты Карибского моря" и "Люди в черном" было 77 лет.

Серхио Кальдерон ушел из жизни в больнице по естественным причинам. За всю свою 60-летнюю актерскую жизнь он снялся в более чем 40 голливудских фильмах.

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Умер известный актер Серхио Кальдерон

Роль Эдуардо Вильянуева в "Пиратах" сделала актера знаменитым на весь мир. Кроме того, за свою жизнь ему удалось поработать с такими режиссерами:

Гор Вербинский,

Барри Зонненфельд,

Серджо Леоне и т.д.

За несколько дней до смерти, актер рассказал о своих любимых ролях. Он отметил The Los Angeles Times, что любит играть злодеев: "Мне нравится играть таких персонажей, потому что люди меня действительно ненавидят. Они говорят мне на улицах, как сильно они меня ненавидят. Но для меня это мой успех. Потому что это значит, что я сумел убедить людей в том, что я сыграл".

"Если я могу заставить людей плакать и смеяться, возможно, я хороший актер", — говорил Кальдерон.



Серхио Кальдерон / Walt Disney Pictures