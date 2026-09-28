Ей 76, а внешность почти не изменилась: как сейчас выглядит "сексуальная мама Чендлера" из сериала "Друзья"

В сериале "Друзья" было достаточно ярких персонажей, но Нора Тайлер Бинг сумела запомниться даже на их фоне. Гламурная писательница, мама Чендлера, которая однажды поцеловала Росса, – семейные ужины у Бинггов явно никогда не были скучными.

Как сообщает 24 Канал, роль Норы исполнила Морган Фэйрчайлд. Впервые она появилась в культовом ситкоме в 1995 году, а всего сыграла маму Чендлера в пяти эпизодах. Прошло более 30 лет, однако актриса до сих пор продолжает работать – и узнать ее совсем несложно.

Как выглядит Морган Фэйрчайлд сейчас



Морган Фэйрчайлд / Фото gettyimages



3 февраля 2026 года актрисе исполнилось 76 лет. Своему фирменному образу она тоже не изменила: объемные светлые волосы, выразительный макияж, большие украшения и любовь к эффектной одежде по-прежнему на месте.

Кстати, сама Морган недавно снова вспоминала о работе с Мэттью Перри. Она рассказала People, что знала будущего "телесина" еще до сериала "Друзья": маленький Мэттью приходил на съемочные площадки к своему отцу Джону Беннету Перри, который работал вместе с Фэйрчайлд. Когда они встретились уже на съемках ситкома, Перри сразу ее узнал.

И на пенсию она явно не спешит

Морган Фэйрчайлд продолжает сниматься. В 2026 году у нее будет повторяющаяся роль в мыльной опере "Дерзкие и красивые", а также она ведет вместе с сестрой Кэтрин Харт подкаст "2 Bitches From Texas". Актриса рассказывала, что продолжает работать в кино, на телевидении и в театре.

Так что если после очередного просмотра "Друзей" вы гадали, куда исчезла эффектная мама Чендлера, ответ прост: никуда. Морган Фэйрчайлд до сих пор снимается, ходит по красным дорожкам и сохраняет вот тот самый образ голливудской дивы, с помощью которого более 30 лет назад довела Росса до весьма неловкого разговора с Чендлером.

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