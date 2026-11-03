Ей уже 15 лет: как выглядит единственная дочь Дэвида Швиммера из сериала "Друзья"

Пока поклонники сериала "Друзья" спорят, действительно ли у Росса и Рэйчел был перерыв в отношениях, исполнитель роли Росса Геллера Дэвид Швиммер уже давно живет совершенно другой жизнью. Актеру исполнилось 60 лет, а его единственная дочь уже подросток.

Как сообщает 24 Канал, Клео Бакман Швиммер родилась 8 мая 2011 года. Сейчас ей 15 лет. Ее мать – британская художница и фотограф Зои Бакман, на которой актер женился в 2010 году. Супруги расстались в 2017 году, однако сохранили дружеские отношения ради воспитания дочери.

Дочь Дэвида Швиммера Клео / Фото из инстаграма



Клео редко появляется на публике, а ее родители бережно охраняют личную жизнь девочки. Известно, что она учится и увлекается творчеством и экспериментами со стилем. В девятилетнем возрасте Клео даже побрила голову, а впоследствии покрасила волосы в розовый и голубой цвета. Похоже, любовь к перевоплощениям в этой семье передается по наследству.

Девушка также с детства интересуется защитой животных. По словам Швиммера, еще в четыре-пять лет она самостоятельно решила стать вегетарианкой.

Несмотря на популярность отца, Клео пока не строит публичную актерскую карьеру. Сам Швиммер неоднократно признавался, что отцовство стало самой важной частью его жизни. Ради дочери он даже ограничил рабочие поездки, чтобы проводить с ней больше времени.

Ранее мы уже рассказывали о дочери Моники из сериала "Друзья". Напомним, что актриса родила девочку от известного голливудского актера.