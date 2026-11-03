Їй уже 15 років: який вигляд має єдина донька Девіда Швіммера із "Друзів"

Як повідомляє 24 Канал, Клео Бакман Швіммер народилася 8 травня 2011 року. Нині їй 15 років. Її мати – британська художниця та фотографка Зої Бакман, з якою актор одружився у 2010 році. Подружжя розійшлося у 2017-му, однак зберегло дружні стосунки заради виховання доньки.

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Донька Девіда Швіммера Клео / Фото з Інстаграму



Клео нечасто з'являється на публіці, а її батьки оберігають приватне життя дівчини. Відомо, що вона навчається та захоплюється творчістю й експериментами зі стилем. У дев'ятирічному віці Клео навіть поголила голову, а згодом фарбувала волосся в рожевий і блакитний кольори. Схоже, любов до перевтілень у цій родині передається у спадок.

Дівчина також із дитинства цікавиться захистом тварин. За словами Швіммера, ще у чотири-п'ять років вона самостійно вирішила стати вегетаріанкою.

Попри популярність батька, Клео поки не будує публічної акторської кар'єри. Сам Швіммер неодноразово зізнавався, що батьківство стало найважливішою частиною його життя. Заради доньки він навіть обмежив робочі поїздки, щоб проводити з нею більше часу.

Раніше ми вже розповідали про доньку Моніки з "Друзів". Нагадаємо, що дівчинку акторка народила від відомого голлівудського актора.