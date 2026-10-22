Спустя 25 лет всплыла болезненная правда: что переживал Мэттью Перри во время съемок сериала "Друзья"

Свадьба Моники и Чендлера в сериале "Друзья" стала одним из самых любимых моментов для миллионов зрителей. Красивые клятвы, счастливые влюбленные и традиционный голливудский хэппи-энд. Правда, за кадром все было далеко не так романтично.

Как сообщает Entertainment Weekly, в тот период актер переживал один из самых сложных этапов борьбы с зависимостью. Сестра покойного Мэттью Перри, Миа Перри Бовик, рассказала, почему съемки этой сцены стали для их семьи болезненным воспоминанием.

Что происходило с Мэттью Перри во время съемок "Друзей"

В седьмом сезоне культового ситкома герои Кортни Кокс и Мэттью Перри наконец поженились. На съемки пригласили семью актера, однако вместо беззаботной радости близкие испытывали тревогу.



Сериал "Друзья" / Фото imdb



Дело в том, что Перри незадолго до этого вышел из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной и наркотической зависимости. По словам сестры, все понимали, насколько серьезной была ситуация, и не знали, что ждет Мэттью впереди.

Особенно больно было смотреть, как он женится на экране, ведь в реальной жизни актер мечтал о том же самом.

Мы все знали, что он хотел этого в жизни. Он хотел иметь спутницу, хотел детей, – призналась Мия.

Миллионы долларов на лечение и годы борьбы

Мэттью Перри начал употреблять алкоголь еще в 14 лет. А после травмы, полученной в результате аварии на водном мотоцикле в 1996 году, у него развилась зависимость от обезболивающего препарата.

И пока Чендлер Бинг сыпал шутками на экране, сам актер тратил годы и огромные средства на борьбу с зависимостью.

За свою жизнь Перри 15 раз проходил реабилитацию, посетил около 6000 встреч анонимных алкоголиков и потратил более 7 миллионов долларов на лечение.

В 2018 году актер перенес разрыв толстой кишки и сепсис, из-за чего впал в кому. По словам сестры, после этого его здоровье резко ухудшилось.

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти стало острое воздействие кетамина, а утопление и сопутствующие заболевания были дополнительными факторами.

Уже 27 октября 2026 года Netflix представит трехсерийный документальный проект "The One About Matthew Perry", посвященный жизни актера, его карьере и многолетней борьбе с зависимостью.