Як повідомляє Entertainment Weekly, у той період актор переживав один із найскладніших етапів боротьби із залежністю. Сестра покійного Меттью Перрі, Мія Перрі Бовік, розповіла, чому знімання цієї сцени стало для їхньої родини болісним спогадом.

Що відбувалося з Меттью Перрі під час знімання "Друзів"

У сьомому сезоні культового ситкому герої Кортні Кокс і Меттью Перрі нарешті одружилися. На знімання запросили родину актора, однак замість безтурботної радості близькі відчували тривогу.



Серіал "Друзі" / Фото imdb



Річ у тім, що Перрі незадовго до цього вийшов із реабілітаційного центру, де лікувався від алкогольної та наркотичної залежності. За словами сестри, всі розуміли, наскільки серйозною була ситуація, і не знали, що чекає на Меттью попереду.

Особливо боляче було дивитися, як він одружується на екрані, адже в реальному житті актор мріяв про те саме.

Ми всі знали, що він хотів цього в житті. Він хотів мати партнерку, хотів дітей, – зізналася Мія.

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Мільйони доларів на лікування та роки боротьби

Меттью Перрі почав вживати алкоголь ще у 14 років. А після травми, отриманої внаслідок аварії на водному мотоциклі у 1996 році, у нього розвинулася залежність від знеболювального препарату.

І поки Чендлер Бінг сипав жартами на екрані, сам актор витрачав роки та величезні кошти на боротьбу із залежністю.

За життя Перрі 15 разів проходив реабілітацію, відвідав близько 6000 зустрічей анонімних алкоголіків і витратив понад 7 мільйонів доларів на лікування.

У 2018 році актор пережив розрив товстої кишки та сепсис, через що впав у кому. За словами сестри, після цього його здоров'я різко погіршилося.

Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року у віці 54 років. Причиною смерті стала гостра дія кетаміну, а утоплення та супутні захворювання були додатковими чинниками.

Уже 27 жовтня 2026 року Netflix представить трисерійний документальний проєкт "The One About Matthew Perry", присвячений життю актора, його кар'єрі та багаторічній боротьбі із залежністю.



