Символично, что такую ленту можно посмотреть во вторую годовщину полномасштабной войны, когда наши защитники продолжают стоять друг за друга и за страну на поле боя.

Тоже интересно Абсолютные рекордсмены: 3 легендарные фильмы, которые получили больше всего статуэток Оскара

Сюжет сериала "Друзья"

Трое лучших друзей – Сергей, Ярик и Роман решают сделать сюрприз товарищу, который служит в ВСУ, и посетить его перед днем рождения. Они отправляются из Одессы в Николаев, а впоследствии оказываются в эпицентре боевых действий. Как выяснилось, друг служит не в тылу, а именно на передовой.

Дорога на фронт полна опасными приключениями, главные герои открывают в себе глубокие раны войны, встречают людей, которые навсегда меняют их.

Это история о взрослении и ответственности, которая приходит к героям в течение их непростого путешествия. История о крепкой дружбе. Большая ценность – иметь рядом людей, которые готовы ради тебя на все, даже на такие авантюры,

– говорит Евгений Ламах, который сыграл одну из главных ролей.

"Друзья": смотрите онлайн анонс сериала

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Актерский состав

Главные роли исполнили известные украинские актеры Евгений Ламах, Артур Шурипа и Ярослав Шахторин. Также одну из ключевых ролей в сериале сыграла волонтер и актриса Ярина Гордиенко.

Саундтреком к четырехсерийному остросюжетному сериалу "Друзья" стал хит украинской группы Kozak System "Мой друг".

Премьера состоится 24 февраля в 19:30 на телеканале 2+2.