Символічно, що таку стрічку можна переглянути у другу річницю повномасштабної війни, коли наші захисники продовжують стояти один за одного та за країну на полі бою.
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Сюжет серіалу "Друзі"
Троє найкращих друзів – Сергій, Ярик і Роман вирішують зробити сюрприз товаришу, який служить в ЗСУ, та відвідати його перед днем народження. Вони вирушають з Одеси до Миколаєва, а згодом опиняються в епіцентрі бойових дій. Як з'ясувалося, друг служить не в тилу, а саме на передовій.
Дорога на фронт сповнена небезпечними пригодами, головні герої відкривають у собі глибокі рани війни, зустрічають людей, які назавжди змінюють їх.
Це історія про дорослішання і відповідальність, яка приходить до героїв протягом їхньої непростої подорожі. Історія про міцну дружбу. Велика цінність – мати поруч людей, які готові заради тебе на все, навіть на такі авантюри,
– каже Євген Ламах, який зіграв одну з головних ролей.
"Друзі": дивіться онлайн анонс серіалу
Акторський склад
Головні ролі виконали відомі українські актори Євген Ламах, Артур Шурипа та Ярослав Шахторін. Також одну з ключових ролей у серіалі зіграла волонтерка та акторка Ярина Гордієнко.
Саундтреком до чотирисерійного гостросюжетного серіалу "Друзі" став хіт української групи Kozak System "Мій друг".
Прем'єра відбудеться 24 лютого о 19:30 на телеканалі 2+2.