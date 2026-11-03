Не такие уж и баснословные суммы: звезда сериала "Два с половиной человека" раскрыла правду о своих гонорарах

Казалось бы, участие в одном из самых популярных американских ситкомов должно было обеспечить беззаботную жизнь на несколько десятилетий. Но Мелани Лински, сыгравшая назойливую соседку Роуз в сериале "Два с половиной человека", решила разрушить эту красивую голливудскую иллюзию.

Как сообщает People, актриса лично опровергла слухи о своих гонорарах. Все началось после интервью Холланд Тейлор, сыгравшей мать Чарли и Алана. Актриса рассказала, что получила четыре номинации на "Эмми" за роль в сериале, но так и не дождалась повышения зарплаты.

В комментариях один из пользователей заявил, что Лински якобы получала 200–300 тысяч долларов за серию. Однако актриса поспешила опровергнуть эту информацию.

Сериал "Два с половиной мужчины" / Фото Imdb



По ее словам, реальный гонорар был примерно в десять раз меньше – 20–30 тысяч долларов за эпизод. К тому же после уплаты налогов и комиссий агентам и менеджерам оставалось около половины суммы.

Лински подчеркнула, что была благодарна за эту работу, ведь заработанные деньги позволяли ей выплачивать небольшую ипотеку, оплачивать счета и параллельно сниматься в независимом кино.

Впрочем, слухи о том, что она заработала на ситкоме миллионы, актриса назвала абсурдными.



К слову, другой британский актер назвал фильм, который до сих пор приносит ему деньги.