Не такие уж и баснословные суммы: звезда сериала "Два с половиной человека" раскрыла правду о своих гонорарах
Казалось бы, участие в одном из самых популярных американских ситкомов должно было обеспечить беззаботную жизнь на несколько десятилетий. Но Мелани Лински, сыгравшая назойливую соседку Роуз в сериале "Два с половиной человека", решила разрушить эту красивую голливудскую иллюзию.
Как сообщает People, актриса лично опровергла слухи о своих гонорарах. Все началось после интервью Холланд Тейлор, сыгравшей мать Чарли и Алана. Актриса рассказала, что получила четыре номинации на "Эмми" за роль в сериале, но так и не дождалась повышения зарплаты.
В комментариях один из пользователей заявил, что Лински якобы получала 200–300 тысяч долларов за серию. Однако актриса поспешила опровергнуть эту информацию.
По ее словам, реальный гонорар был примерно в десять раз меньше – 20–30 тысяч долларов за эпизод. К тому же после уплаты налогов и комиссий агентам и менеджерам оставалось около половины суммы.
Лински подчеркнула, что была благодарна за эту работу, ведь заработанные деньги позволяли ей выплачивать небольшую ипотеку, оплачивать счета и параллельно сниматься в независимом кино.
Впрочем, слухи о том, что она заработала на ситкоме миллионы, актриса назвала абсурдными.
К слову, другой британский актер назвал фильм, который до сих пор приносит ему деньги.