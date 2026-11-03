Не такі вже й шалені гроші: зірка "Двох з половиною чоловіків" розкрила правду про свої гонорари

Як повідомляє People, акторка особисто спростувала чутки про свої гонорари. Усе почалося після інтерв'ю Голланд Тейлор, яка зіграла матір Чарлі та Алана. Акторка розповіла, що отримала чотири номінації на "Еммі" за роль у серіалі, але так і не дочекалася підвищення зарплати.

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У коментарях один із користувачів заявив, що Лінскі нібито отримувала 200–300 тисяч доларів за серію. Однак акторка поспішила виправити цю інформацію.

Серіал "Два з половиною чоловіки" / Фото Imdb



За її словами, реальний гонорар був приблизно вдесятеро меншим – 20–30 тисяч доларів за епізод. До того ж після сплати податків і комісій агентам та менеджерам залишалося близько половини суми.

Лінскі наголосила, що була вдячна за цю роботу, адже зароблені гроші дозволяли їй виплачувати невелику іпотеку, оплачувати рахунки та паралельно зніматися в незалежному кіно.

Втім, чутки про те, що вона заробила на ситкомі мільйони, акторка назвала абсурдними.



До слова, інший британський актор назвав фільм, який досі приносить йому гроші.