Сериал с Джейсоном Момоа "Видеть" побил рекорд просмотров на Apple TV+

Постапокалиптическая драма "Видеть" с Джейсоном Момоа в главной роли установила новый рекорд на Apple TV+. Второй сезон сериала стал лидером по наибольшему количеству просмотров на платформе.

Что известно о сериале "Видеть"

Второй сезон шоу стартовал на Apple TV+ 27 августа. Сейчас доступны для просмотра первая и вторая серии – выход третьего эпизода запланирован на 10 сентября.

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Сюжет "Видеть"

События сериала разворачиваются в далеком будущем, когда человеческая раса полностью потеряла возможность видеть. Людям пришлось выживать в новых условиях: найти новый способ строить жилье и добывать пищу. И вот, однажды в семье воина Бабы Восса рождаются зрячие близнецы, и баланс нового мира оказывается под угрозой.

Трейлер 2 сезона сериала "Видеть": смотрите видео онлайн

Главную роль в сериале "Видеть" выполняет Джейсон Момоа, во втором сезоне к проекту присоединился актер Дэйв Батиста.

Интересные факты о сериале "Видеть"