Сериал с Джейсоном Момоа "Видеть" побил рекорд просмотров на Apple TV+
Источник:Deadline
Постапокалиптическая драма "Видеть" с Джейсоном Момоа в главной роли установила новый рекорд на Apple TV+. Второй сезон сериала стал лидером по наибольшему количеству просмотров на платформе.
Что известно о сериале "Видеть"
Второй сезон шоу стартовал на Apple TV+ 27 августа. Сейчас доступны для просмотра первая и вторая серии – выход третьего эпизода запланирован на 10 сентября.
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Сюжет "Видеть"
События сериала разворачиваются в далеком будущем, когда человеческая раса полностью потеряла возможность видеть. Людям пришлось выживать в новых условиях: найти новый способ строить жилье и добывать пищу. И вот, однажды в семье воина Бабы Восса рождаются зрячие близнецы, и баланс нового мира оказывается под угрозой.
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Главную роль в сериале "Видеть" выполняет Джейсон Момоа, во втором сезоне к проекту присоединился актер Дэйв Батиста.
Интересные факты о сериале "Видеть"
- Точные данные о рейтингах Apple не предоставляет, но источники издания сообщают, что просмотры нового сезона "Видеть" в первые две недели после премьеры оказались на 30% выше, чем у первого сезона в аналогичном периоде.
- Стоит отметить, что второй сезон выходит по другой схеме, чем первый: в 2019 году на Apple TV+ появились сразу три первых серии, а другие выходили раз в неделю, а в 2021 году все эпизоды выходят по одному в неделю.