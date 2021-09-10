Що відомо про серіал "Бачити"
Другий сезон шоу стартував на Apple TV+ 27 серпня. Зараз доступними для перегляду є перша та друга серії – вихід третього епізоду запланований на 10 вересня.
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Сюжет "Бачити"
Події серіалу розгортаються в далекому майбутньому, коли людська раса повністю втратила можливість бачити. Людям довелося виживати за нових умов: знайти новий спосіб будувати житло та добувати їжу. І ось, одного разу в сім'ї воїна Баби Восса народжуються зрячі близнюки, і баланс нового світу виявляється під загрозою.
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Головну роль в серіалі "Бачити" виконує Джейсон Момоа, у другому сезоні до проєкту приєднався актор Дейв Батиста.
Цікаві факти про серіал "Бачити"
- Точні дані про рейтинги Apple не надає, але джерела видання повідомляють, що перегляди нового сезону "Бачити" в перші два тижні після прем'єри виявилися на 30% вищими, ніж у першого сезону в аналогічному періоді.
- Варто зазначити, що другий сезон виходить за іншою схемою, ніж перший: у 2019 році на Apple TV+ з'явилися відразу три перших серії, а інші виходили раз на тиждень, а у 2021 році всі епізоди виходять по одному в тиждень.