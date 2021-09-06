Головний редактор Cinelinx Джордан Мейсон повідомив у своєму твітері, що "Мандалорець" може отримати нову назву після 4-го сезону, щоб краще розкрити історію, яка буде тісно пов'язана з іншими шоу.

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Що відомо про подальший розвиток серіалу

Журналіст зазначив, що нова назва шоу відповідатиме "новому масштабу". Водночас він не уточнив жодних деталей та іншої інформації, яка могла б стосуватися майбутніх змін у франшизі.

Однак, можна припустити, що продовження історії збираються припасувати під сольний серіал "Книга Боби Фетта".

Якщо говорити більш конкретно, Мейсон заявив, що кінцівка запланованого 4-го сезону переросте у "новий" проєкт, який продовжить історію, але під іншою назвою. Він навіть припустив, що одним з можливих варіантів назви майбутнього серіалу може бути – "Мандалор".

Що відомо про знімання третього сезону "Мандалорця"

Наразі третій сезон "Мандалорця" ще не має офіційної дати релізу, але всі ознаки вказують на те, що він вийде наступної осені. Своєю чергою, спін-офф серіалу під назвою "Книга Боби Фетта" вийде у грудні цього року, але точна дата релізу все ще залишається невідомою.

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Знімальний процес третього сезону повинен продовжитися у вересні 2021 року, хоча раніше з'являлася інформації, що фільмування запустили у липні. Раніше третій сезон шалено популярного "Мандалорця" повинен був з’явитися на весні 2022 року.