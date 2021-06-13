Про що розкажуть у серіалі "Книга Боби Фетта"

Хоча основні події шоу будуть розгортатися за часів "Мандалорця", серіал прояснить минуле персонажа. Зокрема, фанати дізнаються, чим Боба Фетт займався після подій фільму "Імперія завдає удару у відповідь".

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Ну, ми поки можемо не так вже й багато сказати, але серіал досліджує його минуле і те, де він бував з часів «"мперія завдає удару у відповідь". Хтось помітив, що він немов застряг (на Татуїні), настав час повернутися в минуле, довідавшись більше про його долю і про нього самого,

– сказав Темуера Моррісон.

Відсутність Боби Фетта в останніх проєктах всесвіту "Зоряних воєн", продовжує Моррісон, чим полегшує завдання із розкриттям персонажу. Тепер творці серіалу можуть придумати власну передісторію.

Кастинг акторів

Для самого Моррісона можливість повернутися до ролі Фетта стала, схоже, несподіванкою. Коли актор спілкувався з представниками LucasFilm, він не особливо уявляв про що йде мова; все прояснилося, коли справа дійшла до концептів.

Моррісон також зазначив, що події серіалу можуть повернути куди завгодно і творці шукають нових героїв та персонажів, тож фанатам "Мандалорця", які стежитимуть і за цією історію, буде справді цікаво.

Фільмування серіалу та прем'єра

З розповіді Моррісона, втім, не цілком зрозуміло, чи знімання серіалу вже завершили. Передбачається, що прем'єра "Книги Боби Фетта" відбудеться у кінці року – вочевидь, у грудні. Якщо вірити інсайдерам, у серіалі також з'явиться кілька персонажів "Мандалорця".