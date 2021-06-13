О чем расскажут в сериале "Книга Бобы Фетта"

Хотя основные события шоу будут разворачиваться во времена "Мандалорца", сериал прояснит прошлое персонажа. В частности, фанаты узнают, чем Боба Фетт занимался после событий фильма "Империя наносит ответный удар".

Не пропустите Джорджу Лукасу – 77! Подборка лучших фильмов культового режиссера

Ну, мы пока можем не так уж много сказать, но сериал исследует его прошлое и то, где он бывал со времен "Империя наносит ответный удар". Кто-то заметил, что он словно застрял (на Татуине), пора вернуться в прошлое, узнав больше о его судьбе и о нем самом,

– сказал Темуэра Моррисон.

Отсутствие Бобы Фетта в последних проектах вселенной "Звездных войн", продолжает Моррисон, чем облегчает задачу с раскрытием персонажа. Теперь создатели сериала могут придумать собственную предысторию.

Кастинг актеров

Для самого Моррисона возможность вернуться к роли Фетта стала, похоже, неожиданностью. Когда актер общался с представителями LucasFilm, он не особо представлял, о чем идет речь; все прояснилось, когда дело дошло до концептов.

Моррисон также отметил, что события сериала могут повернуть куда угодно, и создатели ищут новых героев и персонажей, поэтому фанатам "Мандалорца", которые будут следить и за этой историей, будет действительно интересно.

Съемки сериала и премьера

Из рассказа Моррисона, впрочем, не вполне понятно, завершили ли уже съемки сериала. Предполагается, что премьера "Книги Бобы Фетта" состоится в конце года – очевидно, в декабре. Если верить инсайдерам, в сериале также появится несколько персонажей "Мандалорца".