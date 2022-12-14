В преддверии премьеры второй части: Netflix показал новый трейлер сериала "Гарри и Меган"

Финальные три эпизода документального сериала о принце Гарри и Мегане Маркле выйдут на Netflix 15 декабря. А пока стриминг подогрел зрительский интерес новым трейлером шоу.

В этом документальном сериале Гарри и Меган лично рассказывают о своем сложном пути – от начала отношений до выхода из королевской семьи. Загляните за кулисы и узнайте, что покажут в следующих частях, просмотрев новый трейлер биографической документалистики.

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Netflix показал второй трейлер сериала "Гарри и Меган"

Из трейлера становится ясно, что мы услышим и увидим, почему Гарри и Меган решили покинуть королевскую семью. В трейлере намекают на разговоры о манипуляциях королевской семьи, как они нанимали людей для распространения дезинформации: "Они будут радостно врать, чтобы защитить моего брата. Не будут говорить правду, чтобы защитить нас". Меган говорит: "Меня не бросили волкам – меня скормили волкам".

Они хотели быть свободными. Были способны любить и быть счастливыми. Это дало нам шанс создать тот дом, которого мы всегда хотели,

– говорится в трейлере.

"Гарри и Меган": второй трейлер сериала

Сняла эту хронику, в которую вошли интервью с принцем Гарри, Меган и их близкими, номинантка на Оскар Лиз Гарбус. "Приятно иметь возможность доверить кому-то нашу историю – опытному режиссеру, работой которой мы давно увлекаемся", – сказали они.

Премьера второй части сериала выйдет на Netflix уже завтра, 15 декабря.