У цьому документальному серіалі Гаррі та Меґан особисто розповідають про свій складний шлях — від початку стосунків до виходу з королівської родини. Зазирніть за лаштунки й дізнайтеся, що покажуть у наступних частинах, переглянувши новий трейлер біографічної документалістики.

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Netflix показав другий трейлер серіалу "Гаррі і Меган"

З трейлеру стає зрозуміло, що ми почуємо і побачимо, чому Гаррі та Меган вирішили покинути королівську сім’ю. У трейлері натякають на розмови про маніпуляції королівської сім’ї, як вони наймали людей для поширення дезінформації: "Вони радо брехатимуть, щоб захистити мого брата. Не казатимуть правду, щоб захистити нас". Меган каже: "Мене не кинули вовкам – мене згодували вовкам".

Вони хотіли бути вільними. Мали змогу кохати й бути щасливими. Це дало нам шанс створити той дім, який ми завжди хотіли,

– йдеться у трейлері.

"Гаррі і Меган": другий трейлер серіалу

Зняла цю хроніку, до якої ввійшли інтерв’ю з принцом Гаррі, Меган і їхніми близькими, номінантка на Оскар Ліз Ґарбус. "Приємно мати можливість довірити комусь нашу історію — досвідченій режисерці, роботою якої ми давно захоплюємося", – сказали вони.

Прем’єра другої частини серіалу вийде на Netflix вже завтра, 15 грудня.