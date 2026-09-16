Вы не поверите, кто сыграет Артура Уизли: раскрыли новый актерский состав сериала о Гарри Поттере

Стриминговая платформа HBO готовится к съемкам второго сезона долгожданного сериала о "мальчике, который выжил". Создатели сериала наконец раскрыли имена новых актеров.

Об этом сообщает официальный инстаграм-аккаунт сериала. К команде присоединились исполнители ролей Артура Уизли, Плаксивой Миртл и Колина Криви.

Кто сыграет Артура Уизли, Плаксивую Миртл и Колина Криви в "Гарри Поттере"

Наибольший резонанс вызвало назначение Рейфа Сполла на роль главы семьи Уизли. Интересно, что его отец, Тимоти Сполл, в классических фильмах сыграл Питера Петигрю, известного как Рыжехвост.

Роль призрака из женского туалета досталась Молли Хьюитт-Ричардс. Актриса уже поделилась эмоциями в сети и подписала свой пост полным каноническим именем персонажа – Миртл Элизабет Уоррен. Это вызвало настоящий восторг у фанатов.

В то же время Джаспер Эмброуз воплотит на экране Колина Криви. Возвращение этого юного фотографа свидетельствует о намерении создателей сделать максимально точную адаптацию книг, ведь в оригинальных фильмах его сюжетная линия была существенно сокращена.

Есть ли проблемы на съемочной площадке

Несмотря на громкие анонсы, за кулисами проекта не все так безоблачно. По инсайдерской информации, производство столкнулось с трудностями из-за отклоненных вариантов сценариев, что вынудило отложить съемки масштабных сцен.

Кроме того, в новом сезоне произойдет смена актрисы на роль Джинни Уизли – теперь ее будет играть Бонни Хилл. Создатели сериала обещают сделать переход к новой актрисе максимально незаметным для зрителей.

Кстати, мы уже писали о первых деталях кастинга и ожиданиях от предстоящей премьеры, которая должна вернуть зрителей в стены любимой волшебной школы.