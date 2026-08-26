Как сообщает Deadline, Харрингтон заменит Николаса Холта, который изначально должен был исполнить эту роль, но покинул проект из-за конфликта рабочих графиков. HBO предложила роль звезде "Игры престолов", и тот, судя по всему, не стал долго думать.

Харрингтон уже знаком с Локхартом



Кит Харрингтон / Фото Getty Images



В этой замене есть один забавный нюанс: технически Гаррингтон уже играл Гилдероя Локхарта. Правда, пока только голосом – актер озвучил персонажа в полноактерских аудиоверсиях книг "Гарри Поттер", вышедших в прошлом году.

Так что теперь осталось лишь добавить мантию, волшебную палочку и убедительное выражение лица человека, искренне считающего себя самым известным волшебником в Британии.

Локхарт – один из главных персонажей второй книги, "Гарри Поттер и Тайная комната". В предыдущей экранизации его сыграл Кеннет Брана. Герой известен своей невероятной самовлюбленностью, любовью к славе и склонностью приписывать себе подвиги, которых на самом деле не совершал.

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Сам Харрингтон признавался, что ему близок этот персонаж. Актер шутил, что в начале своей популярности тоже мог немного пользоваться статусом знаменитости – например, чтобы попасть во французский клуб.

Что известно о втором сезоне "Гарри Поттера"

Съемки второго сезона сериала должны начаться уже осенью 2026 года. Первый сезон еще даже не успел выйти – его премьера запланирована на Рождество.

В новой версии истории о Гарри Поттере главную роль исполняет Доминик Маклафлин, Рона Уизли – Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер – Арабелла Стентон.

В актерский состав также вернутся Ник Фрост в роли Хэгрида, Джон Литгоу в роли Дамблдора, Паапа Эссиеду в роли Снейпа и Джанет МакТир в роли профессора Макгонагалл.

Для Харрингтона это уже третий сериал HBO. После восьми сезонов "Игры престолов", где он сыграл Джона Сноу, и роли в "Индустрии" актер, похоже, решил окончательно не покидать мир больших фэнтезийных драм.

Похоже, Голливуд окончательно решил, что хорошие приключенческие франшизы лучше не оставлять в прошлом – вдруг там еще остались сокровища. Николас Кейдж снова сыграет Бенджамина Франклина Гейтса в "Сокровищах нации".

