Як повідомляє deadline, Гарінгтон замінить Ніколаса Голта, який спочатку мав виконати цю роль, але залишив проєкт через конфлікт робочих графіків. HBO запропонувала роль зірці "Гри престолів", і той, судячи з усього, не став довго думати.

Гарінгтон уже знайомий із Локхартом



Кіт Гарінгтон / Фото getty images



Є в цій заміні один кумедний нюанс: технічно Гарінгтон уже грав Гілдероя Локхарта. Щоправда, поки лише голосом – актор озвучив персонажа у повноакторських аудіоверсіях книжок "Гаррі Поттер", які вийшли торік.

Тож тепер залишилося лише додати мантію, чарівну паличку і переконливий вираз обличчя людини, яка щиро вважає себе найвідомішим чарівником у Британії.

Локхарт – один із головних персонажів другої книги, "Гаррі Поттер і Таємна кімната". У попередній екранізації його зіграв Кеннет Брана. Герой відомий своєю неймовірною самозакоханістю, любов'ю до слави та схильністю приписувати собі подвиги, яких насправді не здійснював.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сам Гарінгтон зізнавався, що йому близький цей персонаж. Актор жартував, що на початку власної популярності теж міг трохи користуватися статусом знаменитості – наприклад, щоб потрапити до французького клубу.

Що відомо про другий сезон "Гаррі Поттера"

Зйомки другого сезону серіалу мають стартувати вже восени 2026 року. Перший сезон ще навіть не встиг вийти – його прем'єра запланована на Різдво.

У новій версії історії Гаррі Поттера головну роль виконує Домінік Маклафлін, Рона Візлі – Аластер Стаут, а Герміону Ґрейнджер – Арабелла Стентон.

До акторського складу також повернуться Нік Фрост у ролі Геґріда, Джон Літґоу як Дамблдор, Паапа Ессієду як Снейп та Джанет МакТір у ролі професорки Макґонеґел.

Для Гарінгтона це вже третій серіал HBO. Після восьми сезонів "Гри престолів", де він зіграв Джона Сноу, та ролі у "Індустрії" актор, схоже, вирішив остаточно не залишати світ великих фентезійних драм.

Схоже, Голлівуд остаточно вирішив, що хороші пригодницькі франшизи краще не залишати в минулому — раптом там ще залишилися скарби. Ніколас Кейдж знову зіграє Бенджаміна Франкліна Гейтса у "Скарбах нації".

