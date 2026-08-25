Як передає Рeople, Тертелтауб оголосив новину під час живого запису подкасту National Treasure Hunt. За його словами, команда нарешті має сценарій, який справді хоче екранізувати.



Фільм "Скарб нації" повертаєтсья / Фото imdb



Щоправда, режисер одразу додав типово голлівудський нюанс: "Скарб нації 3" наразі "реальний по-голлівудськи". Тобто все може змінитися буквально завтра.

Якщо Нік потрапить під автобус – не буде "Скарбу нації 3", – пожартував Тертелтауб.

Про що фільм Скарб нації

У першому фільмі 2004 року Кейдж зіграв історика та криптолога Бенджаміна Гейтса, який полював на легендарний скарб, розшифровуючи підказки, заховані в американській історії.

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У другій частині, "Скарб нації: Книга таємниць", Бен знову взявся за історичні загадки. У компанії Дайан Крюгер, Джастіна Барти, Джона Войта та інших акторів він знову довів: якщо ви знаєте достатньо історії, вам гарантовано не дадуть спокійно жити.

Минуло майже два десятиліття – і тепер Кейдж повертається до ролі, яка давно стала однією з найулюбленіших у його фільмографії.

А хто ще буде

Поки що офіційно підтверджено лише повернення Ніколаса Кейджа. Про решту акторського складу Тертелтауб говорити не став.

Фанати, звісно, вже чекають на повернення Дайан Крюгер у ролі Абіґейл Чейз та Джастіна Барти в образі Раяна Пула. Але тут Голлівуд поки тримає інтригу.

Також подейкують, що готується продовження ще одного культового фільму початку 00-х.