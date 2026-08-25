Как сообщает People, Тертелтауб объявил об этом во время прямой трансляции подкаста National Treasure Hunt. По его словам, у команды наконец-то появился сценарий, который она действительно хочет экранизировать.



Фильм "Сокровища нации" возвращается / Фото imdb



Правда, режиссер сразу добавил типично голливудский нюанс: "Сокровища нации 3" пока что "реальны по-голливудски". То есть все может измениться буквально завтра.

Если Ник попадет под автобус – не будет "Сокровища нации 3", – пошутил Тертелтауб.

О чем фильм "Сокровище нации"

В первом фильме 2004 года Кейдж сыграл историка и криптолога Бенджамина Гейтса, который охотился за легендарным сокровищем, расшифровывая подсказки, спрятанные в американской истории.

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Во второй части, "Сокровища нации: Книга тайн", Бен снова взялся за исторические загадки. В компании Дайан Крюгер, Джастина Барты, Джона Войта и других актеров он вновь доказал: если вы знаете достаточно истории, вам гарантированно не дадут жить спокойно.

Прошло почти два десятилетия – и теперь Кейдж возвращается к роли, которая давно стала одной из самых любимых в его фильмографии.

А что еще будет

Пока что официально подтверждено лишь возвращение Николаса Кейджа. Об остальном актерском составе Тертелтауб говорить не стал.

Фанаты, конечно, уже ждут возвращения Дайан Крюгер в роли Абигейл Чейз и Джастина Барты в образе Райана Пула. Но здесь Голливуд пока держит интригу.

Также ходят слухи, что готовится продолжение еще одного культового фильма начала 2000-х.