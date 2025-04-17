"Какая же искаженная ложь": честные отзывы на сериал об украинке, о котором гудит вся сеть

19 марта состоялась премьера нового сериала "Хорошая американская семья", который рассказывает историю украинской девочки Натальи Грейс. Лента основана на реальных событиях.

После выхода первых серий в сети появилось много комментариев и впечатлений от зрителей, заинтересованных ее судьбой. В материале Кино 24 собрана подборка самых интересных отзывов на сериал "Хорошая американская семья", которыми пользователи делятся в соцсетях.

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Отзывы на сериал "Хорошая американская семья"

В сети можно найти самые разнообразные отзывы о сериале. Часть зрителей делится впечатлениями, что лента получилась увлекательной – им интересно следить за развитием сюжета, особенно учитывая, что события основаны на реальных фактах. Однако другие пользователи выражают возмущение, считая, что сериал искажает правду.

Вот, какие отзывы можно прочитать в сети:

"Какая же искаженная ложь. Рекомендую всем посмотреть документальный фильм с реальной Натальей, с ее настоящими интервью. Эта же мамаша – настоящий монстр: била Наталью, выселила десятилетнего ребенка жить одну. А в фильме – просто святая. Странный режиссер. Отвратительно смотреть такую ложь, когда знаешь правду. Еще и внешне актриса, которая играет Наталью, – настоящий монстр. Бедный ребенок настрадался с самого рождения, а в фильме ее выставляют чудовищем – и снаружи, и изнутри."

"Интересный! Люблю фильмы, основанные на реальных событиях. Так характерно для американцев – это притворное счастье и лицемерие. Типа: все плохо, а я улыбаюсь."

"В сериале искажена реальность! Наталья изображена монстром, психопатом! Надеюсь, что последние 3 серии сделают по совести! Иначе этот сериал сыграет на руку этим циничным подонкам, которые пытали ребенка и выбросили"

"Такое впечатление, что снимали москали. Так исказили правду."

"В сериале пока что Наталью изображают как какое-то чудовище (речь идет о поведении, а не внешность). В реальных интервью Наталья выглядит значительно приятнее. И вообще, в этой истории больше вопросов возникает к родителям, а не к девочке. Кажется, ее возраст таки подтвердили, и даже нашли биологическую мать. Интересно, к чему все это ведет. Раздражает, что Украину показывают в негативном свете – будто у нас торговля детьми является чем-то привычным."

Если вы до сих пор не видели ленту "Хорошая американская семья", рекомендуем вам посмотреть ленту и сделать свои выводы.