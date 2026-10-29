Культовый хоррор вернулся и бьет рекорды: сериал "Кришталеве озеро" стал настоящей сенсацией

Как сообщает NBCUniversal, сериал, премьера которого состоялась 15 октября 2026 года, за первые 11 дней собрал 1,3 миллиарда минут просмотра. Это четвертый по успешности дебют оригинального игрового сериала за всю историю Peacock.

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"Кришталеве озеро" стало настоящим хитом

По данным Nielsen, в течение недели, начавшейся 19 октября, "Кришталеве озеро" заняло третье место среди оригинальных стриминговых сериалов.

В соцсетях хоррор также наделал шума: за первые сутки его премьера сгенерировала 1,8 миллиарда просмотров и упоминаний в рамках охвата кампании, а за 11 дней видео о сериале посмотрели более 7,6 миллиона раз.

О чем сериал "Кришталеве озеро"

События сериала разворачиваются до событий оригинального фильма "Пятница, 13-е", вышедшего в 1980 году. В центре сюжета – Памела Вурхиз, мать будущего культового маньяка Джейсона. Женщина пытается пережить потерю сына, а зрителям постепенно раскрывают события, предшествовавшие кровавой истории знаменитого лагеря.



"Хрустальное озеро": смотреть трейлер

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Главную роль исполнила Линда Карделлини, известная по сериалам "Мертвый для меня" и "Чудаки и сумасшедшие".

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Над проектом работала студия A24, а его создателем стал Брэд Калеб Кейн. Первый сезон состоит из восьми эпизодов.

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