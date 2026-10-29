Культовый хоррор вернулся и бьет рекорды: сериал "Хрустальное озеро" стал настоящей сенсацией

Похоже, Голливуд нашел идеальный рецепт успеха: взять культового маньяка, рассказать его предысторию и добавить немного семейной драмы. По крайней мере, в случае с "Хрустальным озером" (Crystal Lake) этот трюк сработал. Приквел легендарной "Пятницы, 13-е" стал одним из самых успешных дебютов стриминговой платформы Peacock.

Как сообщает NBCUniversal, сериал, премьера которого состоялась 15 октября 2026 года, за первые 11 дней собрал 1,3 миллиарда минут просмотра. Это четвертый по успешности дебют оригинального игрового сериала за всю историю Peacock.

"Хрустальное озеро" стало настоящим хитом

По данным Nielsen, в течение недели, начавшейся 19 октября, "Хрустальное озеро" заняло третье место среди оригинальных стриминговых сериалов.

В соцсетях хоррор также наделал шума: за первые сутки его премьера сгенерировала 1,8 миллиарда показов и упоминаний в рамках охвата кампании, а за 11 дней видео о сериале посмотрели более 7,6 миллиона раз.

О чем сериал "Хрустальное озеро"

События сериала разворачиваются до событий оригинального фильма "Пятница, 13-е", вышедшего в 1980 году. В центре сюжета – Памела Вурхиз, мать будущего культового маньяка Джейсона. Женщина пытается пережить потерю сына, а зрителям постепенно раскрывают события, предшествовавшие кровавой истории знаменитого лагеря.



"Хрустальное озеро": смотреть трейлер

Главную роль исполнила Линда Карделлини, известная по сериалам "Мертвый для меня" и "Хулиганы и ботаники".

Над проектом работала студия A24, а его создателем стал Брэд Калеб Кейн. Первый сезон состоит из восьми эпизодов.

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