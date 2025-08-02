О закрытии проекта объявил шоураннер Майкл Патрик Кинг. Пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм HBO Max.

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HBO закрывает сериал "И просто так..."

Майкл Патрик Кинг объяснил в заявлении, что во время работы над последним эпизодом понял, "что это может стать отличным местом для остановки". Он добавил, что они с Сарой Джессикой Паркер не объявляли новость раньше, "потому что не хотели, чтобы слово "финал" омрачало удовольствие от просмотра". Зрителей еще ждут два эпизода.

Сериал "И просто так..." завершается / Фото из инстаграма HBO Max

Сара Джессика Паркер, которая сыграла главную героиню, прокомментировала закрытие сериала в своем инстаграме. Актриса отметила, что "Кэрри Брэдшоу доминировала в ее профессиональной жизни в течение 27 лет".

Кристин Дэвис, которая исполнила роль Шарлотты Йорк, написала в инстаграме: "Мне очень грустно. Я люблю всех наших прекрасных актеров и съемочную группу. 400 мастеров так упорно работают над нашим шоу с глубокой любовью. А нашим верными поклонникам, мы любим вас навсегда".

Напомним, что "Секс в большом городе" – американский сериал, который транслировался с 1998 до 2004 года. В 2008 году вышел полнометражный фильм, а в 2010 году – его продолжение.

Премьера сериала "И просто так..." состоялась в 2021 году.