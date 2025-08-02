Конец истории о Кэрри Брэдшоу: HBO закрывает сиквел культового сериала "Секс в большом городе"
- Третий сезон сериала "И просто так..." станет последним, о чем объявил шоураннер Майкл Патрик Кинг.
- Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис выразили свои эмоции по поводу закрытия сериала в социальных сетях.
Третий сезон сериала "И просто так..." станет последним. Это сиквел культового сериала "Секс в большом городе", который рассказывает о жизни четырех подруг, Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс, в Нью-Йорке.
О закрытии проекта объявил шоураннер Майкл Патрик Кинг. Пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм HBO Max.
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HBO закрывает сериал "И просто так..."
Майкл Патрик Кинг объяснил в заявлении, что во время работы над последним эпизодом понял, "что это может стать отличным местом для остановки". Он добавил, что они с Сарой Джессикой Паркер не объявляли новость раньше, "потому что не хотели, чтобы слово "финал" омрачало удовольствие от просмотра". Зрителей еще ждут два эпизода.
Сара Джессика Паркер, которая сыграла главную героиню, прокомментировала закрытие сериала в своем инстаграме. Актриса отметила, что "Кэрри Брэдшоу доминировала в ее профессиональной жизни в течение 27 лет".
Кристин Дэвис, которая исполнила роль Шарлотты Йорк, написала в инстаграме: "Мне очень грустно. Я люблю всех наших прекрасных актеров и съемочную группу. 400 мастеров так упорно работают над нашим шоу с глубокой любовью. А нашим верными поклонникам, мы любим вас навсегда".
Напомним, что "Секс в большом городе" – американский сериал, который транслировался с 1998 до 2004 года. В 2008 году вышел полнометражный фильм, а в 2010 году – его продолжение.
Премьера сериала "И просто так..." состоялась в 2021 году.