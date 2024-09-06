Сериал охватывает ключевые моменты новейшей истории Украины: от распада СССР и Революции Достоинства до полномасштабного вторжения России. В ленте история о трансформации Зеленского как лидера.

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На BBC вышел документальный сериал о Зеленском: что известно

К сожалению, сериал доступен для просмотра только в Британии. Критики отметили, что этот документальный проект открыл им глаза не только на личность президента Украины, но и на кровавого диктатора Путина.

Режиссер Майкл Уолдман включил в сериал интервью с самим Зеленским, его женой Еленой, друзьями и коллегами. Кроме того, показаны ключевые моменты его карьеры в развлекательной сфере, а также жизни как политика и лидера государства.



Фильм "История Зеленского" / Фото BBC

Первый эпизод рассказывает о росте популярности Зеленского как актера и шоумена, второй – о его пути в политику и начале полномасштабного вторжения России в Украину, а третий освещает его опыт руководства страной во время войны.