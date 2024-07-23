Хит от HBO возвращается: 4 главные вещи, которые надо знать о 3 сезоне сериала "Эйфория"
Сериал "Эйфория" –это не просто драматическое шоу о подростках, которые учатся в средней школе. Он покорил зрителей из-за особого подхода к сценарию, актерской игры и операторской работы.
Первый сезон "Эйфории" вышел в 2019 году и стал хитом, получив 4 место среди других сериалов на HBO за свою популярность. В то же время сериал и подвергся критике из-за изображения жестокого обращения с детьми, сексуального насилия, чрезмерной обнаженности и наркотической зависимости. Однако зрители с нетерпением ждут выхода третьего сезона – Кино 24 расскажет, что стоит об этом знать.
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Когда выйдет третий сезон "Эйфории"
По слухам, съемки третьего сезона сериала планировали возобновить в этом году. Как говорят в HBO, на самом деле производство возобновится в январе 2025. Задержка произошла из-за забастовки сценариста в мае 2023 и напряженного графика других актеров.
Вероятнее всего, третий сезон "Эйфории" не выйдет раньше 2025, а то и 2026 года. Скорее всего, он будет состоять из 8 эпизодов, которые будут выходить еженедельно.
Есть ли в сети трейлер "Эйфории"
Компания HBO еще не опубликовала никаких официальных тизеров или трейлеров, только короткий ролик с названием сериала и цифрой "3", которая дает понять, что кино продолжится.
Какие актеры примут участие
Зендая вернется в третьем сезоне как главная героиня и рассказчица в роли Ру Беннетт. В сериале будет присутствовать младшая сестра Ру – Джия, Хантер Шафер вернется к роли Джулс, Мод Апатоу в роли Лекси Говард, Алекса Деми в образе Мэдди Перес. Героиня Синди Суини Кэсси Говард будет решать проблемы с Нейтом, которого играет Джейкоб Элорди.
В сериал не вернется Барби Феррейра, которая играла Кэт Эрнандес. Также актерский состав потерял одного участника. Конор Энгус Клауд, который сыграл Феско О'Нила, умер в 25 лет от передозировки.
Что ждет зрителей в новом сезоне
Поскольку трейлера к третьему сезону нет, вопрос остается открытым. Немало тем остались нерассмотренными во втором сезоне, поэтому можно надеяться на ответы от героев.
Вероятно, главная героиня Ру останется в центре внимания. Ранее Зендея рассказывала, что события будут разворачиваться через несколько лет после завершения второго сезона.
"Я думаю, что будет интересно исследовать персонажей, когда они уже в колледже. Я хочу увидеть, какой стала Ру в своем путешествии к трезвости. Но это также касается и других героев: они пытаются понять, что делать со своими жизнями, когда закончится средняя школа, и какими людьми они хотят быть", – делилась актриса.