Ранее Netflix публиковал первые кадры со съемочного процесса сериала. На фото можно было заметить как уже известных всем персонажей, так и новых героев.

Не пропустите "Расслабься и смотри": 3 лучшие фильмы для перезагрузки после сложного рабочего дня

Что известно о 4 сезоне "Эмили в Париже"

Съемки нового сезона начались в конце января 2024 года. Съемки в течение длительного времени откладывались из-за забастовки американских сценаристов. Однако, это не помешало поклонникам сериала дождаться премьеры любимой ленты. Уже 15 августа вышла первая часть 4-го сезона "Эмили в Париже", в которой главная героиня будет путешествовать по Европе, в частности Италией.

В то же время сериал сосредоточит внимание на романтике и любовном треугольнике главной героини. Эмили будет чувствовать сильную привязанность сразу к двум мужчинам, поэтому ей придется сделать решающий выбор. К тому же Габриэль готовится к отцовству, но между ним и главной героиней до сих пор есть искра. Они объединятся, чтобы получить звезду Michelin для ресторана, но две большие тайны могут разрушить все, над чем герои так долго работали.

Впрочем, не только Габриэль и Эмили окажутся перед трудностями. Сильви будет испытывать давление на работе из-за кадровых изменений и столкнется с тяжелым выбором, чтобы сохранить свой брак. Минди со своей группой придется преодолеть финансовые проблемы, поскольку у нее почти не осталось денег на подготовку к Евровидению.

Напомним, сериал поделен на 2 части, в каждой из которых – 5 эпизодов. Первая уже вышла на стриминговой платформе Netflix, а выхода второй – придется ждать до 12 сентября.