Раніше Netflix публікував перші кадри зі знімального процесу серіалу. На фото можна було помітити як вже відомих усім персонажів, так і нових героїв.

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Що відомо про 4 сезон "Емілі в Парижі"

Знімання нового сезону розпочалися наприкінці січня 2024 року. Фільмування протягом тривалого часу відкладалися через страйк американських сценаристів. Однак, це не завадило прихильникам серіалу дочекатися прем’єри улюбленої стрічки. Вже 15 серпня вийшла перша частина 4-го сезону "Емілі в Парижі", у якій головна героїня подорожуватиме Європою, зокрема Італією.

Водночас серіал зосередить увагу на романтиці та любовному трикутнику головної героїні. Емілі відчуватиме сильну прив'язаність одразу до двох чоловіків, тому їй доведеться зробити вирішальний вибір. До того ж Габріель готується до батьківства, але між ним і головною героїнею досі є іскра. Вони об'єднаються, щоб здобути зірку Michelin для ресторану, але дві великі таємниці можуть зруйнувати все, над чим герої так довго працювали.

Втім, не тільки Габріель та Емілі постануть перед труднощами. Сільві зазнаватиме тиску на роботі через кадрові зміни та зіткнеться з важким вибором, щоб зберегти свій шлюб. Мінді зі своїм гуртом доведеться подолати фінансові проблеми, оскільки у неї майже не залишилося грошей на підготовку до Євробачення.

Нагадаємо, серіал поділений на 2 частини, в кожній з яких – 5 епізодів. Перша вже вийшла на стримінговій платформі Netflix, а на вихід другої – доведеться чекати до 12 вересня.