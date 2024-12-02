Новый украинский мини-сериал "Код любви" покоряет зрительские сердца

Телеканал СТБ презентовал новый четырехсерийный мини-сериал "Код любви". Премьера состоялась 1 декабря.

Проект сразу привлек внимание украинских зрителей и уже собирает положительные отзывы. О сюжете сериала, главных героев и где можно посмотреть все серии "Кода любви" – в материале Кино 24.

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Так, в центре нового украинского мини-сериала – история следователя Вероники Левченко, которая вынуждена сотрудничать с киберпреступником Андреем Мирошником, чтобы спасти своего младшего брата. Между главными героями постепенно возникают романтические чувства, однако жизненные обстоятельства составляют серьезные препятствия их отношениям.

В мини-сериале снялись известные украинские актеры: Андрей Исаенко, Евгений Ламах, Андрей Саминин, Наталья Бабенко и Яков Кучеревский.

Анонс сериала "Код любви": смотрите видео онлайн

Зрители уже могут посмотреть все четыре серии "Кода любви" на официальном сайте СТБ.

Заметим, сериал "Женский доктор. Новая жизнь", который уже также успел получить благосклонность среди украинских зрителей, приступил к съемкам третьего сезона. В продолжении одного из самых популярных украинских медицинских сериалов тоже сыграет Андрей Исаенко. Кроме того, создатели сериала заинтриговали, что "в третьем сезоне состоится возвращение одного из персонажей первого сезона и среди актерского состава появятся новые лица".