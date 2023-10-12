Скоро на Netflix выйдет 6 сезон "Короны": как выглядят актеры в реальной жизни

Уже 6 сезон подряд поклонники культового исторического сериала "Корона" нетерпеливо ожидают премьеру. Последняя часть серий о британской королеве Елизавете II будет поделена на два этапа – первая выйдет уже 16 ноября 2023 года, а вторая будет доступна 14 декабря.

Не секрет, что создатели "Короны" очень тщательно подходят к утверждению актерского состава. Поэтому в материале 24 Канала смотрите как выглядят актеры, примерившие на себя роль королевской семьи в 6 сезоне сериала.

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О чем 6 сезон "Короны"

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер шестого сезона популярного сериала "Корона". Из ролика стало известно, что новые эпизоды будут о жизни британской королевы в период с 1997 по 2005 год. В частности, там покажут такие знаковые исторические события, как премьерство Тони Блэра, смерть принцессы Дианы, ранние отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

"Корона" 6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Актерский состав сериала "Корона"

В течение шести сезонов сериала в нем приняло участие немало именитых актеров и актрис. Производители очень внимательно подходили к утверждению ролей, поскольку кроме актерского мастерства для них была принципиальной схожая внешность актеров с их прототипами.



Клер Фой во 2 сезоне "Короны" / Netflix

На каждые два сезона сериала происходила смена актеров. Среди них – Хелена Бонэм Картер, Джиллиан Андерсон, Ванесса Кирби, Джош О'Коннор, Эмма Коррин, Мэтт Смит и другие.

Актеры сериала "Корона" в реальной жизни: фотосравнение



Имельда Стонсон в "Короне" и в жизни / Коллаж 24 Канала



Джонатан Прайс в "Короне" и в реальной жизни / Коллаж 24 Канала



Доминик Уэст в "Короне" и в реальной жизни / Коллаж 24 Канала



Элизабет Дебики в "Короне" и в реальной жизни / Коллаж 24 Канала

В 6 сезоне появятся новые актеры. Эд Маквэй и Мэг Беллами впервые воплотят на экране образы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Их увидите в первой части 16 ноября.

Автор: Ольга Панькив