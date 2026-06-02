Сериал о королевской семье, который будете смотреть все лето
Поскольку уже наступил период отдыха и солнечного тепла, то очень хочется провести лето с пользой и развлечениями. Кто-то предпочитает активный отдых, а кому-то нравится просто валяться на кровати.
И именно для второй категории 24 Канал подготовил вариант, как можно разбавить летние будни. Предлагаем вашему вниманию культовый сериал "Корона", который выходил с 2016 по 2023 годы. Далее в материале подробнее расскажем, почему эта лента стоит внимания.
Обратите внимание 5 главных премьер июня в кино, которые не стоит пропускать
Сериал "Корона" – что о нем известно?
"Корона" – это британско-американский исторический драматический сериал от Netflix, который состоит из шести сезонов и 60 серий.
Одна из особенностей сериала – замена всех ключевых актеров каждые два сезона. Это сделали для того, чтобы в кадре герои естественно старели.
Королева Елизавета II
- Клэр Фой (1 – 2 сезоны);
- Оливия Колман (3 – 4 сезоны);
- Имельда Стонтон (5 – 6 сезоны).
Принц Филипп
- Мэтт Смит (1 – 2 сезоны);
- Тобиас Мензис (3 – 4 сезоны);
- Джонатан Прайс (5 – 6 сезоны).
Принцесса Маргарет
- Ванесса Кирби;
- Хелена Бонэм Картер;
- Лесли Мэнвилл.
Принц Чарльз (ныне король Чарльз III)
- Джош О'Коннор;
- Доминик Уэст.
Принцесса Диана
- Эмма Коррин;
- Элизабет Дебики.
Камилла Паркер-Боулз
- Эмеральд Феннелл;
- Оливия Уильямс.
Рейтинг IMDb: 8,6
Сюжет сериала
Сериал рассказывает историю правления Елизаветы II – от ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и до момента второго бракосочетания ее старшего сына Чарльза.
В общем зрители видят не только семейные отношения королевской семьи, но и политический кризис Великобритании, отношения монархии с премьер-министрами, скандалы, история принца Чарльза и принцессы Дианы, супружеские измены и тому подобное.
Сериал "Корона": смотрите онлайн трейлер сериала
Особенности сериала
- Очень большой бюджет. "Корона" считается одним из самых дорогих сериалов Netflix, ведь главный финансовый костяк шел на декорации дворцов, костюмы, международные съемки и тому подобное;
- Визуальное качество. Сериалу отдают должное в операторской работе, костюмах, гриме и точности воспроизведения эпохи;
- Реальные события + художественный вымысел. Основные исторические события показали очень точно и достоверно, однако много частных разговоров и еще больше деталей являются вымышленными для драматизации сюжета. Именно из-за этой составляющей сериал критиковали историки и представители британской монархии;
- Замена актеров. Уникальное решение создателей – заменять актеров каждые два сезона вместо использования сложного грима для старения героев.
Интересные факты
- За 6 сезонов было использовано около 2 тысяч декораций и более 700 локаций для съемок;
- Для воссоздания Букингемского дворца использовали сразу несколько различных исторических имений Великобритании;
- Сериал получил десятки престижных наград, включая премии "Эмми" и "Золотой глобус".
Итак, "Корона" – один из самых сильных сериалов последнего десятилетия, который точно стоит добавить в свой список на ближайший просмотр.