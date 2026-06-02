Сериал о королевской семье, который будете смотреть все лето

Поскольку уже наступил период отдыха и солнечного тепла, то очень хочется провести лето с пользой и развлечениями. Кто-то предпочитает активный отдых, а кому-то нравится просто валяться на кровати.

И именно для второй категории 24 Канал подготовил вариант, как можно разбавить летние будни. Предлагаем вашему вниманию культовый сериал "Корона", который выходил с 2016 по 2023 годы. Далее в материале подробнее расскажем, почему эта лента стоит внимания.

Сериал "Корона" – что о нем известно?

"Корона" – это британско-американский исторический драматический сериал от Netflix, который состоит из шести сезонов и 60 серий.

Одна из особенностей сериала – замена всех ключевых актеров каждые два сезона. Это сделали для того, чтобы в кадре герои естественно старели.

Королева Елизавета II

Клэр Фой (1 – 2 сезоны);

Оливия Колман (3 – 4 сезоны);

Имельда Стонтон (5 – 6 сезоны).

Принц Филипп

Мэтт Смит (1 – 2 сезоны);

Тобиас Мензис (3 – 4 сезоны);

Джонатан Прайс (5 – 6 сезоны).

Принцесса Маргарет

Ванесса Кирби;

Хелена Бонэм Картер;

Лесли Мэнвилл.

Принц Чарльз (ныне король Чарльз III)

Джош О'Коннор;

Доминик Уэст.

Принцесса Диана

Эмма Коррин;

Элизабет Дебики.

Камилла Паркер-Боулз

Эмеральд Феннелл;

Оливия Уильямс.

Рейтинг IMDb: 8,6

Сюжет сериала

Сериал рассказывает историю правления Елизаветы II – от ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и до момента второго бракосочетания ее старшего сына Чарльза.

В общем зрители видят не только семейные отношения королевской семьи, но и политический кризис Великобритании, отношения монархии с премьер-министрами, скандалы, история принца Чарльза и принцессы Дианы, супружеские измены и тому подобное.

Особенности сериала

Очень большой бюджет. "Корона" считается одним из самых дорогих сериалов Netflix, ведь главный финансовый костяк шел на декорации дворцов, костюмы, международные съемки и тому подобное;

"Корона" считается одним из самых дорогих сериалов Netflix, ведь главный финансовый костяк шел на декорации дворцов, костюмы, международные съемки и тому подобное; Визуальное качество. Сериалу отдают должное в операторской работе, костюмах, гриме и точности воспроизведения эпохи;

Сериалу отдают должное в операторской работе, костюмах, гриме и точности воспроизведения эпохи; Реальные события + художественный вымысел. Основные исторические события показали очень точно и достоверно, однако много частных разговоров и еще больше деталей являются вымышленными для драматизации сюжета. Именно из-за этой составляющей сериал критиковали историки и представители британской монархии;

Основные исторические события показали очень точно и достоверно, однако много частных разговоров и еще больше деталей являются вымышленными для драматизации сюжета. Именно из-за этой составляющей сериал критиковали историки и представители британской монархии; Замена актеров. Уникальное решение создателей – заменять актеров каждые два сезона вместо использования сложного грима для старения героев.

Интересные факты

За 6 сезонов было использовано около 2 тысяч декораций и более 700 локаций для съемок;

Для воссоздания Букингемского дворца использовали сразу несколько различных исторических имений Великобритании;

Сериал получил десятки престижных наград, включая премии "Эмми" и "Золотой глобус".

Итак, "Корона" – один из самых сильных сериалов последнего десятилетия, который точно стоит добавить в свой список на ближайший просмотр.