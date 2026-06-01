Чтобы не пропустить ничего важного, 24 Канал подготовил подборку премьер, которые уже совсем скоро можно будет увидеть в кинотеатрах.

"Очень страшное кино"

Дата премьеры в кино: 4 июня

Через 26 лет после жутких событий и побега от загадочного маньяка, главные герои – Синди и Бренда, снова оказываются в эпицентре хаоса. На этот раз под угрозой оказывается их привычная жизнь, а культовый убийца в маске возвращается, чтобы снова устроить череду абсурдных и пародийных ужасов.

"Властелины Вселенной"

Дата премьеры в кино: 4 июня

По сюжету, магический Меч Силы возвращает принца Адама на родную планету Этерния после 15 лет изгнания. Вместо некогда цветущего края главный герой находит руины. Всем этим хаосом руководит жестокий злодей Скелетор. Чтобы спасти мир, Адаму придется превратиться в Хи-Мена – самого могущественного человека во Вселенной.

"История игрушек 5"

Дата премьеры в кино: 18 июня

В новой части для главных героев – ковбоя Вудди и астронавта Базза, появится новое препятствие – интерактивный планшет Лилипед. Теперь дети посвящают время не играм с игрушками, а отдают предпочтение современным технологиям.

Удастся ли "классике" победить в борьбе с "джиджитализацией"?

Интересный факт! Предыдущая часть, которая вышла в 2019 году, принесла создателям более 1 миллиарда долларов кассовых сборов.

"Супергерл"

Дата премьеры в кино: 25 июня

Она – не "светлая копия Супермена", а героиня с травмой: она помнит разрушенный Криптон, потери и жизнь "до". Сюжет сосредоточится на ее попытке найти свое место в мире, который она не выбирала, и понять, кем быть – спасительницей, воином или просто живым существом.

"Соседи сверху"

Дата премьеры в кино: 25 июня

В центре сюжета – супруги Джо и Анджелы, которые переживают кризис в отношениях. Они приглашают на ужин загадочных и эксцентричных соседей сверху. На первый взгляд, обычный дружеский визит. Но все быстро превращается в вечер неудобных разговоров, правды, что всплывает, сексуального напряжения и совершенно диких ситуаций.

