Щоб не пропустити нічого важливого, 24 Канал підготував добірку прем'єр, які вже зовсім скоро можна буде побачити у кінотеатрах.

"Дуже страшне кіно"

Дата прем'єри у кіно: 4 червня

Через 26 років після моторошних подій та втечі від загадкового маніяка, головні герої – Сінді та Бренда, знову опиняються в епіцентрі хаосу. Цього разу під загрозою опиняється їхнє звичне життя, а культовий вбивця в масці повертається, щоб знову влаштувати низку абсурдних і пародійних жахів.

"Володарі Всесвіту"

Дата прем'єри у кіно: 4 червня

За сюжетом, магічний Меч Сили повертає принца Адама на рідну планету Етернія після 15 років вигнання. Замість колись квітучого краю головний герой знаходить руїни. Усім цим хаосом керує жорстокий лиходій Скелетор. Щоб врятувати світ, Адаму доведеться перетворитися на Хі-Мена – наймогутнішу людину у Всесвіті.

"Історія іграшок 5"

Дата прем'єри у кіно: 18 червня

У новій частині для головних героїв – ковбоя Вудді та астронавта Базза, з'явиться нова перешкода – інтерактивний планшет Ліліпед. Тепер діти присвячують час не іграм із іграшками, а віддають перевагу сучасним технологіям.

Чи вдасться "класиці" перемогти у боротьбі з "джиджиталізацією"?

Цікавий факт! Попередня частина, яка вийшла у 2019 році, принесла творцям понад 1 мільярд доларів касових зборів.

"Суперґьорл"

Дата прем'єри у кіно: 25 червня

Вона – не "світла копія Супермена", а героїня з травмою: вона пам'ятає зруйнований Криптон, втрати і життя "до". Сюжет зосередиться на її спробі знайти своє місце у світі, який вона не обирала, та зрозуміти, ким бути – рятівницею, воїном чи просто живою істотою.

"Сусіди зверху"

Дата прем'єри у кіно: 25 червня

У центрі сюжету – подружжя Джо та Анджели, які переживають кризу у стосунках. Вони запрошують на вечерю загадкових та ексцентричних сусідів зверху.​ На перший погляд, звичайний дружній візит.​ Але все швидко перетворюється на вечір незручних розмов, правди, що спливає, сексуальної напруги та абсолютно диких ситуацій.

