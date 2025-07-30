Після прем'єри багато стрічок доступні до перегляду на сайтах телеканалів або ж на ютубі. Добірку якісних українських серіалів, які затягують з перших хвилин і тримають у напрузі, шукайте далі на Кіно 24.

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Які українські серіали вже доступні онлайн?

"Слідча"

Кількість серій: 16

Цей детективний серіал став одним з найпопулярніших у 2025. Головна героїня Анастасія Ясинська 10 років тому втратила брата. Тоді Костя прийняв кулю в серце, чим врятував життя сестрі. Увесь цей час Ася зосереджена на тому, щоб знайти вбивцю. І лише через 10 років їй вдається знайти першу зачіпку у цій справі. Та дівчина навіть не здогадується, що на шляху до встановлення справедливості їй доведеться боротися з власними почуттями. Кохання прийде в життя Асі дуже несподівано.

"Слідча" 1 серія: дивіться відео онлайн

"Ключі від правди"

Кількість серій: 24

Валерія – слідча, яка вимушена звільнитися, щоб розслідувати вбивство свого брата, якого несправедливо звинувачують у злочинах. Дівчина прагне не лише знайти винних, а й відновити честь рідної людини. Задля цього вона влаштовується працювати в готель, куди ведуть сліди її власного розслідування. Як стає зрозуміло згодом, це не лише місце для відпочинку, але й осередок багатьох злочинів і таємничих справ.

"Ключі від правди" 1 серія: дивіться відео онлайн

"Тілоохоронець"

Кількість серій: 8

Ця гостросюжетна мелодрама триматиме вас з першої і до останньої хвилини. Батьки Катерини гинуть в автокатастрофі, після чого їй доводиться очолити сімейний бізнес. Дівчина ніколи не мріяла про кар'єру, але поруч є коханий, який готовий допомогти керувати компанією. Однак одного дня життя Каті опиняється під загрозою. Тепер їй доводиться розплутувати клубок подій з минулого.

"Тілоохоронець" 1 серія: дивіться відео онлайн