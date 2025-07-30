После премьеры многие ленты доступны к просмотру на сайтах телеканалов или на ютубе. Подборку качественных украинских сериалов, которые затягивают с первых минут и держат в напряжении, ищите дальше на Кино 24.

Тоже интересно 5 увлекательных украинских фильмов, которые обязательно стоит посмотреть этим летом

Какие украинские сериалы уже доступны онлайн?

"Следователь"

Количество серий: 16

Этот детективный сериал стал одним из самых популярных в 2025. Главная героиня Анастасия Ясинская 10 лет назад потеряла брата. Тогда Костя принял пулю в сердце, чем спас жизнь сестре. Все это время Ася сосредоточена на том, чтобы найти убийцу. И только через 10 лет ей удается найти первую зацепку в этом деле. Но девушка даже не догадывается, что на пути к установлению справедливости ей придется бороться с собственными чувствами. Любовь придет в жизнь Аси очень неожиданно.

"Следователь" 1 серия: смотрите видео онлайн

"Ключи от правды"

Количество серий: 24

Валерия – следователь, которая вынуждена уволиться, чтобы расследовать убийство своего брата, которого несправедливо обвиняют в преступлениях. Девушка стремится не только найти виновных, но и восстановить честь родного человека. Для этого она устраивается работать в отель, куда ведут следы ее собственного расследования. Как становится понятно впоследствии, это не только место для отдыха, но и центр многих преступлений и таинственных дел.

"Ключи от правды" 1 серия: смотрите видео онлайн

"Телохранитель"

Количество серий: 8

Эта остросюжетная мелодрама будет держать вас с первой и до последней минуты. Родители Екатерины погибают в автокатастрофе, после чего ей приходится возглавить семейный бизнес. Девушка никогда не мечтала о карьере, но рядом есть любимый, который готов помочь руководить компанией. Однако однажды жизнь Кати оказывается под угрозой. Теперь ей приходится распутывать клубок событий из прошлого.

"Телохранитель" 1 серия: смотрите видео онлайн