Мы подготовили для вас подборку сериалов, которые захватывают с первых минут и держат в напряжении до самого финала. В материале 24 Канала выбирайте своего фаворита и проводите время с удовольствием.

Какие украинские сериалы можно посмотреть онлайн бесплатно?

"Две сестры"

"Две сестры" – популярный украинский драматический сериал с детективной линией. В центре сюжета – две сестры, которые совершенно не похожи друг на друга. Одна привыкла решать свои проблемы с помощью денег, многочисленных романов и мечтает поскорее выйти замуж. Другая же – упорно учится, чтобы сдать экзамены, стать квалифицированным врачом и спасать жизни людей.

Однако жизнь обеих кардинально меняется из-за одного мужчины. Финал этой истории покажет, как разные жизненные ценности могут привести к совершенно разным последствиям: для кого-то – к счастливому финалу, а для кого-то – совсем нет.

"Обратное направление"

"Обратное направление" – украинский сериал, в котором главные роли исполнили молодая украинская актриса Олеся Надеева и Павел Текучев – звезда фильма "Вестник". Сюжет разворачивается вокруг темы, что иногда от ненависти до настоящей любви – всего один шаг.

В центре истории – Дарья, которая вынуждена бороться за свое место под солнцем, и Роман – успешный владелец транспортной компании, который в силу обстоятельств должен жениться на ней. Сначала герои ненавидят друг друга, однако впоследствии жизнь возвращается к ним совсем другой стороной.

"Ключи от правды"

"Ключи от правды" – украинский сериал, который получил большой успех среди зрителей. Поклонники детективных историй сразу высоко оценили этот сюжет. События разворачиваются вокруг следователя Валерии, которая вынуждена оставить любимую работу в полиции и устроиться администратором в отель, чтобы найти ответы на собственные вопросы.

Главная героиня стремится узнать, кто убил ее брата, и это дело становится для нее самым важным в жизни.

Все эти сериалы доступны для бесплатного онлайн-просмотра в свободном доступе, поэтому вы легко сможете посмотреть их дома или на природе, наедине или с друзьями, расслабиться и хотя бы на некоторое время забыть о повседневных заботах.