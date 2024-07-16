Может стать лучшим сериалом июля: что нужно знать о "Женщина в озере" с Натали Портман

Уже через несколько дней на Apple TV+ выйдет один из самых ожидаемых сериалов лета "Женщина в озере". Американский драматический триллер будет рассказывать о журналистке, которая расследует убийства двух женщин.

"Женщина в озере" выйдет на платформе Apple TV+ в пятницу, 19 июля. Кино 24 расскажет, что стоит знать о сериале, который может стать одним из лучших в этом месяце или летом.

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Описание сюжета сериала

Лента переносит зрителя в Балтимор 1960-х годов. Журналист, который занимается до сих пор нераскрытым расследованием убийства, вступает в конфликт с женщиной. Она стремится, чтобы город больше знал о темнокожем сообществе.

Главная героиня – Мэдди Шварц – домохозяйка, которая решает покинуть любимого мужа и дом в Паксвилле, чтобы реализоваться как газетный репортер. Женщина решает заняться расследованием двух убийств: 11-летней еврейки Тессы Файн и 33-летней Клео Шервуд – той самой, которая боролась за права темнокожих.

"Женщина в озере": смотрите трейлер онлайн

Сериал основан на реальных событиях

"Женщина в озере" создан на основе одноименного романа Лоры Липпман, которая рассказала о двух реальных убийствах. Они случились еще во времена ее юности. О смерти еврейской девочки гудели все газеты, а о гибели Паркер сообщали только афроамериканские издания. Расследование обеих смертей осталось нераскрытыми.

О съемках и актерах

Съемки сериала стартовали в Балтиморе в апреле 2022 года. Производство приостановилось в августе того же года из-за угроз насилия, которые впоследствии были признаны необоснованными.

Главные роли в сериале сыграли Натали Портман и Мозес Ингрэм (сначала на ее место была утверждена Люпита Нионго), режиссером всех эпизодов является Альма Харьель. Интересно, что для Натали Портман это дебют в телевизионном проекте.

Моя бабушка была из Балтимора, поэтому я много понимала о том, каким было то время. И другое, что мне было интересно, – это исследование того, как угнетенный может также быть угнетателем,

– так Натали Портман объяснила, почему захотела принять участие в телепроекте.

Другие роли в сериале исполнили Майки Мэдисон, И'Лан Ноэль, Шон Рингголд, Ноа Джуп, Бретт Гелман.