Зрителям уже доступны пять первых серий в оригинальной озвучке, а также украинская, созданная собственной студией медиасервиса MEGOGO Voice. Новые серии выходят еженедельно.

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Премьера второго сезона "Дома Дракона": что известно

Во втором сезоне, после коронации короля Эйгона II и смерти сына королевы Рейниры, дом Таргариенов разделился пополам. В Королевской Гавани Эйгон II правит с Железного трона при поддержке Алисенты и Зеленого совета под защитой самого большого дракона Вестероса.

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В изгнании на Драконьем камне королева Рейнира и ее Черный совет обдумывают свой следующий шаг. Надвигается гражданская война, и обе стороны ищут поддержки у больших домов Вестероса, в конце концов накапливая армии – и драконов.

Новые серии сериала "Дом Дракона" выходят каждую неделю. Премьера первой серии состоялась 16 июня, после чего зрители имели возможность наслаждаться новыми эпизодами. Вот график выхода серий:

2 серия – 23 июня

3 серия – 30 июня

4 серия – 7 июля

5 серия – 14 июля

6 серия – 21 июля

7 серия – 28 июля

8 серия – 4 августа

Смотрите, без преувеличений, один из самых ожидаемых сериалов, если вы до сих пор не сделали этого, и ожидайте выхода новых серий.