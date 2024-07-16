Глядачам уже доступні 5 перших серій в оригінальній озвучці, а також українська, створена власною студією медіасервісу MEGOGO Voice. Нові серії виходять щотижня.
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Прем'єра другого сезону "Дому Дракона": що відомо
У другому сезоні, після коронації короля Ейгона II та смерті сина королеви Рейніри, дім Таргарієнів розділився навпіл. У Королівській Гавані Ейгон II править із Залізного трону за підтримки Алісенти та Зеленої ради під захистом найбільшого дракона Вестеросу.
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У вигнанні на Драконовому камені королева Рейніра та її Чорна рада обмірковують свій наступний крок. Насувається громадянська війна, й обидві сторони шукають підтримки у великих домів Вестеросу, зрештою накопичуючи армії – і драконів.
Нові серії серіалу "Дім Дракона" виходять щотижня. Прем'єра першої серії відбулася 16 червня, після чого глядачі мали можливість насолоджуватися новими епізодами. Ось графік виходу серій:
- 2 серія – 23 червня
- 3 серія – 30 червня
- 4 серія – 7 липня
- 5 серія – 14 липня
- 6 серія – 21 липня
- 7 серія – 28 липня
- 8 серія – 4 серпня
Переглядайте, без перебільшень, один із найочікуваніших серіалів, якщо ви досі не зробили цього, та очікуйте виходу нових серій.